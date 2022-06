Ultime Notizie – Elezioni comunali, flop M5s: cosa succede (Di lunedì 13 giugno 2022) “Questi dati non ci possono soddisfare”, il Movimento “non riesce a stare sui territori” e a “intercettare le sofferenze” della gente. Non si nasconde, il leader pentastellato Giuseppe Conte. E dopo l’ennesimo flop 5 Stelle registrato in una tornata elettorale amministrativa ci mette la faccia, annunciando la “fase 2” della riorganizzazione interna avviata ormai un anno fa ma “rallentata” – dice il presidente M5S in conferenza stampa – “sia da resistenze interne” sia da fattori “esogeni” come la diatriba legale in corso a Napoli. Non sorridono al Movimento 5 Stelle queste Elezioni amministrative, anzi. E l’ex premier lo ammette davanti ai giornalisti. Anche nelle città che hanno visto un’importante affermazione della coalizione ‘progressista’ (che per Conte non è in discussione nonostante il tracollo M5S certificato dalle urne) l’apporto dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “Questi dati non ci possono soddisfare”, il Movimento “non riesce a stare sui territori” e a “intercettare le sofferenze” della gente. Non si nasconde, il leader pentastellato Giuseppe Conte. E dopo l’ennesimo5 Stelle registrato in una tornata elettorale amministrativa ci mette la faccia, annunciando la “fase 2” della riorganizzazione interna avviata ormai un anno fa ma “rallentata” – dice il presidente M5S in conferenza stampa – “sia da resistenze interne” sia da fattori “esogeni” come la diatriba legale in corso a Napoli. Non sorridono al Movimento 5 Stelle questeamministrative, anzi. E l’ex premier lo ammette davanti ai giornalisti. Anche nelle città che hanno visto un’importante affermazione della coalizione ‘progressista’ (che per Conte non è in discussione nonostante il tracollo M5S certificato dalle urne) l’apporto dei ...

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - Corriere : ?? Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - avantibionda : RT @_Nico_Piro_: che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via nella l… - tempoweb : 'Per 15 minuti'. Harry e Meghan, l'unica concessione della Regina al Giubileo #12giugno @giadinagrisu… -

Jessica Selassié a casa di Deddy Lei smentisce tutto Jessica Selassié sarebbe stata avvistata a casa di Deddy: si tratterebbe di una notizia infondata. Secondo alcune indiscrezioni Jessica Selassié si sarebbe trovata nelle ultime ore a casa di Deddy . Oramai la principessa si è lasciata alle spalle Barù . Jessica ha spiegato come tra lei e il nipote di Costantino della Gherardesca ci sia solo una grande amicizia. ... Riforma del Csm, Cartabia vede la maggioranza L'idea era che se fossero stati richiesti da almeno 800 mila elettori, invece che 500 mila, sarebbero stati validi anche nel caso si fosse espressa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni ... Il Sole 24 ORE Regina Elisabetta, l'unica concessione al principe Harry e a Meghan Markle. Il colloquio privato “Il sogno americano di Harry Giocare a polo in California. L’incontro con la Regina Solo 15 minuti”. Per il principe, figlio di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, è un periodo nero. Un insider ha ... BILD, Amiri piace ad Italiano: la Viola ci pensa Nadiem Amiri, centrocampista del Bayer Leverkusen, è tornato in Bundesliga dopo il prestito al Genoa, ma spera sempre in un futuro in Italia, visto anche il contratto in scadenza nel 2024. Jessica Selassié sarebbe stata avvistata a casa di Deddy: si tratterebbe di una notizia infondata. Secondo alcune indiscrezioni Jessica Selassié si sarebbe trovata nelleore a casa di Deddy . Oramai la principessa si è lasciata alle spalle Barù . Jessica ha spiegato come tra lei e il nipote di Costantino della Gherardesca ci sia solo una grande amicizia. ...L'idea era che se fossero stati richiesti da almeno 800 mila elettori, invece che 500 mila, sarebbero stati validi anche nel caso si fosse espressa la maggioranza dei votanti alleelezioni ... Ucraina, ultime notizie. Zelensky: costo umano battaglia Severodonetsk terrificante “Il sogno americano di Harry Giocare a polo in California. L’incontro con la Regina Solo 15 minuti”. Per il principe, figlio di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, è un periodo nero. Un insider ha ...Nadiem Amiri, centrocampista del Bayer Leverkusen, è tornato in Bundesliga dopo il prestito al Genoa, ma spera sempre in un futuro in Italia, visto anche il contratto in scadenza nel 2024.