Ultime Notizie – Elezioni comunali Catanzaro 2022, Donato avanti: proiezioni (Di lunedì 13 giugno 2022) Al 44,1% il candidato appoggiato anche da Forza Italia e Lega, seguito da Nicola Fiorita appoggiato da centrosinistra e M5S Elezioni comunali a Catanzaro. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle Elezioni comunali a Catanzaro è avanti il candidato appoggiato anche da Forza Italia e Lega (che si presentano senza simboli di partito) Valerio Donato con il 44,1% seguito dal candidato sindaco di centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle Nicola Fiorita, da Antonello Talerico al 12,8%. La candidata sindaca di Fratelli d’Italia Wanda Ferro è invece al 10,9%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Al 44,1% il candidato appoggiato anche da Forza Italia e Lega, seguito da Nicola Fiorita appoggiato da centrosinistra e M5S. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alleil candidato appoggiato anche da Forza Italia e Lega (che si presentano senza simboli di partito) Valeriocon il 44,1% seguito dal candidato sindaco di centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle Nicola Fiorita, da Antonello Talerico al 12,8%. La candidata sindaca di Fratelli d’Italia Wanda Ferro è invece al 10,9%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - junews24com : Gatti Juve, che favola! Dall'Eccellenza alla Nazionale: ora tocca ad Allegri - - TuttoASRoma : PELLEGRINI Esaudisce l’ultimo desiderio di Fabio (TESTO)(VIDEO) - paoloigna1 : RT @_Nico_Piro_: che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via nella l… -