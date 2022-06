Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.700 casi e 4 decessi. A Roma 1.205 nuovi contagi (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 1.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 13 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. I morti registrati sono 4. I tamponi processati sono stati 12.908 (3.024 molecolari e 9.884 antigenici), I ricoveri salgono a 472 (+18), 29 le terapie intensive e 2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.205?. Questi i numeri, nel dettaglio, nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 471 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl Roma 2: sono 374 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 360 i nuovi casi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 1.700 ida Coronavirus, 13 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. I morti registrati sono 4. I tamponi processati sono stati 12.908 (3.024 molecolari e 9.884 antigenici), I ricoveri salgono a 472 (+18), 29 le terapie intensive e 2.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. Icittà sono a quota 1.205?. Questi i numeri, nel dettaglio, nelle24 ore. Asl1: sono 471 ie 0 i. Asl2: sono 374 ie 1 decesso. Asl3: sono 360 i...

