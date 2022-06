Ultime Notizie – Comunali, Richetti (Azione): “Polo riformista c’è, Pd decida che fare” (Di lunedì 13 giugno 2022) “Siamo molto soddisfatti. Sono risultati che credo i nostri avversari non si aspettavano. Avevano anche ironizzato. Ecco, servirebbe anche un po’ più di rispetto quando si parla”. Matteo Richetti, senatore e presidente di Azione, parla così all’Adnkronos della ‘sorpresa’ del Polo riformista alle amministrative. Il risultato di Palermo con Fabrizio Ferrandelli, quello di Parma con Dario Costi, di Americo Di Benedetto a L’Aquila. Senatore Richetti, Carlo Calenda parla di un’area tra il 12 il 25%. Insomma, è nato il terzo Polo? “C’è un Polo riformista. I risultati di queste amministrative sono in continuità con quello di Calenda a Roma. Abbiamo sperimentato la stessa opzione fuori dai due poli in alcune città e abbiamo dimostrato che quello di Roma non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) “Siamo molto soddisfatti. Sono risultati che credo i nostri avversari non si aspettavano. Avevano anche ironizzato. Ecco, servirebbe anche un po’ più di rispetto quando si parla”. Matteo, senatore e presidente di, parla così all’Adnkronos della ‘sorpresa’ delalle amministrative. Il risultato di Palermo con Fabrizio Ferrandelli, quello di Parma con Dario Costi, di Americo Di Benedetto a L’Aquila. Senatore, Carlo Calenda parla di un’area tra il 12 il 25%. Insomma, è nato il terzo? “C’è un. I risultati di queste amministrative sono in continuità con quello di Calenda a Roma. Abbiamo sperimentato la stessa opzione fuori dai due poli in alcune città e abbiamo dimostrato che quello di Roma non ...

