Ultime Notizie – Catania | bambina sequestrata a Piano Tremestieri

Una bambina di 4 anni, 5 li compirà a luglio, è stata sequestrata a Piano Tremestieri nel catanese. La notizia del sequestro, apparsa anche sui social, è stata confermata dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai militari dell'Arma. Persone armate l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Mascalucia, dove abita la madre.

