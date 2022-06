Ultime Notizie – Bacio tra donne, Emirati bloccano cartone Disney ‘Lightyear’ (Di lunedì 13 giugno 2022) ”Verso l’infinito e oltre”, ma non negli Emirati. Le autorità di Abu Dhabi hanno infatti negato l’accesso a ‘Lightyear’, impedendo a bambini e ragazzi di conoscere ‘la vera storia di Buzz’, eroe della fortunata serie di cartoni animati ‘Toys’. Il nuovo film della Pixar, che in Italia sarà nelle sale dal 15 giugno, è stato infatti bandito dai cinema degli Emirati, probabilmente per la presenza nel lungometraggio di un Bacio tra due personaggi femminili. La decisione è stata annunciata dall’Ufficio di regolamentazione dei media del ministero della Gioventù e della Cultura degli Emirati. Il film “non è stato autorizzato per la proiezione pubblica in tutti i cinema degli Emirati Arabi Uniti a causa della sua violazione degli standard di contenuto dei media del paese”, ha affermato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) ”Verso l’infinito e oltre”, ma non negli. Le autorità di Abu Dhabi hanno infatti negato l’accesso a, impedendo a bambini e ragazzi di conoscere ‘la vera storia di Buzz’, eroe della fortunata serie di cartoni animati ‘Toys’. Il nuovo film della Pixar, che in Italia sarà nelle sale dal 15 giugno, è stato infatti bandito dai cinema degli, probabilmente per la presenza nel lungometraggio di untra due personaggi femminili. La decisione è stata annunciata dall’Ufficio di regolamentazione dei media del ministero della Gioventù e della Cultura degli. Il film “non è stato autorizzato per la proiezione pubblica in tutti i cinema degliArabi Uniti a causa della sua violazione degli standard di contenuto dei media del paese”, ha affermato ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Silvie54451811 : Ultime notizie:Ensemble di Macron supera di 24.000 voti la coalizione di #Melanchon. - purevdo97217419 : RT @acmilan: Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime notizie rosso… - junews24com : Di Maria Juve, dalla Spagna: l'argentino verso il no ai bianconeri! Ultime - -