Ultime mercato Napoli: si complica Ostigard, si inserisce un club italiano (Di lunedì 13 giugno 2022) La trattativa per Leo Skiri Ostigard potrebbe complicarsi. Il Napoli è forte sul difensore del Brighton che ha giocato in prestito al Genoa la scorsa stagione. Gli azzurri stanno cercando di chiudere il prima possibile l’affare per completare anche il pacchetto arretrato. Nei giorni scorsi il profilo di Ostigard sembrava vicinissimo al Napoli ma c’era ancora un po’ di distanza tra la richiesta del Brighton e l’offerta messa sul tavolo. Napoli Ostigard (Getty Images)Calciomercato Napoli: il Torino si inserisce per Ostigard Il Napoli ha scelto Ostigard per la prossima stagione. Il difensore norvegese è il prescelto dal club azzurro per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 13 giugno 2022) La trattativa per Leo Skiripotrebbersi. Ilè forte sul difensore del Brighton che ha giocato in prestito al Genoa la scorsa stagione. Gli azzurri stanno cercando di chiudere il prima possibile l’affare per completare anche il pacchetto arretrato. Nei giorni scorsi il profilo disembrava vicinissimo alma c’era ancora un po’ di distanza tra la richiesta del Brighton e l’offerta messa sul tavolo.(Getty Images)Calcio: il Torino siperIlha sceltoper la prossima stagione. Il difensore norvegese è il prescelto dalazzurro per ...

