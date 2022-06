UFFICIALE – Manchester City | in attacco arriva Haaland

(Di lunedì 13 giugno 2022) La notizia era certa ormai da settimane, ma nella giornata di oggi èta anche l’ufficialità: Erlingè un nuovo giocatore del. L’attaccante norvegese rappresenta il colpo da novanta del calciomercato del club inglese. In particolare, sono stati versati nelle casse del Borussia Dortmund i 60 milioni della clausola rescissoria. Pep Guardiola, dal canto proprio, avrà finalmente il bomber cercato da tempo che finalizzi al meglio i meccanismi del suo gioco. Ecco, di seguito, il comunicato dei citizens, in cui si fa una breve presentazione del giocatore, corredato da una clip di presentazione sui canali social. “Il 21enne entrerà a far parte del Club il 1° luglio dopo aver firmato un contratto quinquennale che lo terrà all’Etihad Stadium fino all’estate del 2027. Figlio dell’ex giocatore del ...

