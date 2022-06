UFFICIALE – Haaland approda al Manchester City | le sue prime parole

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ancora una volta stagione strepitosa per ildi Pep Guardiola. Il club inglese è riuscito a vincere la sua quarta Premier League negli ultimi 5 anni battendo ancora una volta il Liverpool all’ultimo rush finale, in quello che è ormai diventato lo scontro per eccellenza del calcio mondiale. L’unica macchia rimane, ancora una volta, la Champions League, vera e propria maledizione che non si riesce a spezzare. Da quelle parti devono ancora digerire l’uno-due micidiale di Rodrygo che ha infranto i sogni di gloria del club didi giocare la seconda finale di fila contro gli acerrimi rivali del Liverpool. In molti credono che la squadra di Guardiola, per raggiungere la perfezione, abbia bisogno di un centravanti da 25/30 gol a stagione. Il tecnico catalano non ha mai beneficiato di un vero e proprio numero 9 ...