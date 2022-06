(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’intesa con il Borussia Dortmund arriva oggi ladial. Contratto fino al 2027 Dopo l’intesa raggiunta un mese con il Borussia Dortmund, ilha annunciato pochi minuti fa lache rendel’arrivo di Erling. HE'S HERE! ? pic.twitter.com/JuZEtzTWbv—(@Man) June 13, 2022 Il giocatore norvegese hato un contratto che lo legherà ai Citizens fino al 2027. Una scelta forse non casuale quella di annunciarlo il giorno dell’arrivo di Darwin Nunez al Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiegoAmbrosin : BOOOOOOMMMMM ???????? #Haaland ufficiale al City....si sapeva da tempo però... #ManCity - GoalItalia : Per Haaland al City contratto fino al 2027 ?? - CalcioNews24 : UFFICIALE: Haaland al Manchester City, la firma questa mattina - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? #UFFICIALE #Haaland è un nuovo giocatore del @ManCity L'annuncio social ???? #LBDV #Calciomercato #ManchesterCity h… - PisuDavi : #Calciomercato: #ManCity, ufficiale l’arrivo di #Haaland -

Si preannunciava un'estate calda per il movimento delle giovani punte, e così è stato: dopo Erling Haaland, accasatosi al Manchester City, anche Darwin Nunez ha già trovato una nuova squadra, il Liverpool. Ad annunciare l'affare è il Benfica, che in mattinata lo ha comunicato alla Securities...