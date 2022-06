Ue: Von der Leyen arriva a Gerusalemme, bacia il marito e 'scherza' coi cronisti, 'è mio marito' (Di lunedì 13 giugno 2022) Gerusalemme, 13 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in missione in Medio Oriente, al suo arrivo al King David Hotel di Gerusalemme ha trovato ad attenderla, oltre ai membri dello staff e della diplomazia, il marito Heiko Echter von der Leyen, che con slancio ha salutato con un bacio sulle labbra, per poi scherzare con i cronisti e con coloro che assistevano al caloroso incontro: "tranquilli, è mio marito", ha detto ridendo e allontanandosi abbracciata al suo compagno di vita. Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022), 13 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Commissione europea Ursula von der, in missione in Medio Oriente, al suo arrivo al King David Hotel diha trovato ad attenderla, oltre ai membri dello staff e della diplomazia, ilHeiko Echter von der, che con slancio ha salutato con un bacio sulle labbra, per poire con ie con coloro che assistevano al caloroso incontro: "tranquilli, è mio", ha detto ridendo e allontanandosi abbracciata al suo compagno di vita.

