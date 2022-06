Ucraina, Zelensky: “L’esercito russo sta cercando di schierare le forze di riserva nel Donbass” (Di lunedì 13 giugno 2022) “I generali russi vedono il loro popolo semplicemente come carne da cannone, di cui hanno bisogno per ottenere un vantaggio numerico: in manodopera, equipaggiamento militare”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto video diffuso sui social. “Dopo l’attacco missilistico nella regione di Ternopil dieci persone sono ancora negli ospedali. Non c’era alcun senso tattico o strategico in questo attacco, come nella stragrande maggioranza degli altri attacchi russi. Questo è terrore, solo terrore“, ha detto ancora L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) “I generali russi vedono il loro popolo semplicemente come carne da cannone, di cui hanno bisogno per ottenere un vantaggio numerico: in manodopera, equipaggiamento militare”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, nel consueto video diffuso sui social. “Dopo l’attacco missilistico nella regione di Ternopil dieci persone sono ancora negli ospedali. Non c’era alcun senso tattico o strategico in questo attacco, come nella stragrande maggioranza degli altri attacchi russi. Questo è terrore, solo terrore“, ha detto ancora L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un raid russo avrebbe colpito anche l'Azot provocando un incendio. Nell'impianto chimico di Severodonetsk… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino Zelensky 'non volle ascoltare' gli avvertimenti america… - fcolarieti : Si continua a combattere a Severodonetsk. Il Donbass resta il cuore della guerra in Ucraina. Zelensky chiede altri… - LaPresse_news : “L’ #Ucraina ha bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr… -