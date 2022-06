Ucraina, la Russia ha aperto al dialogo con il Vaticano: 'Massimo rispetto per il Papa e la sua ricerca della Pace' (Di lunedì 13 giugno 2022) Il Vaticano è un interlocutore con il quale Mosca potrà discutere i futuri e ipotetici piani di Pace. Gli sforzi di mediazione del Papa nella guerra in Ucraina è apprezzato dal Cremlino, che mantiene ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Ilè un interlocutore con il quale Mosca potrà discutere i futuri e ipotetici piani di. Gli sforzi di mediazione delnella guerra inè apprezzato dal Cremlino, che mantiene ...

Pubblicità

alex_orlowski : ?? Mi è sembrato d'obbligo fare questo video di 8 minuti per spiegare gli Zeta e lo scandalo Copasir- @corriere del… - GiovaQuez : Orsini: 'La Russia dice che l'Ucraina è casa loro come lo siamo noi per gli Usa'. In effetti siamo da sempre minacc… - fattoquotidiano : Usa: “Tra poco la Russia controllerà pure Luhansk”. Quanto impiegherà ancora la Nato per ammettere d’aver sbagliato… - Pasqualelinoca1 : Stia perdendo contro la Ucraina ma la Russia non sta combattendo come in una guerra sta procedendo in una missione… - MarioVittorio6 : Ucraina, ultime notizie. Kiev, esercito ucraino riconquista posizioni nel Donetsk @sole24ore -