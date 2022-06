Ucraina, la parabola del nuovo governatore di Kherson occupata (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Tre settimane dopo l’inizio dell’invasione russa, l’ex sindaco di Kherson, Volodymir Saldo, primo cittadino della città del sud est dell’Ucraina fra il 2002 e il 2012, e ora ‘governatore’ della regione occupata dalle forze russe, aveva scritto che stava cercando di fermare gli “idioti” che volevano dichiarare l’indipendenza da Kiev. “Non ho tradito la mia anima. Kherson è la mia anima, Kherson è Ucraina”, aveva garantito in un post su Facebook, con l’immagine della bandiera Ucraina. Sabato, Saldo, 66 anni, è stato il primo a ricevere il passaporto russo, erogato secondo la procedura speciale varata da Vladimir Putin a maggio. “Questo è per me un momento davvero storico. Ho sempre pensato che fossimo un unico Paese e un unico popolo”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Tre settimane dopo l’inizio dell’invasione russa, l’ex sindaco di, Volodymir Saldo, primo cittadino della città del sud est dell’fra il 2002 e il 2012, e ora ‘’ della regionedalle forze russe, aveva scritto che stava cercando di fermare gli “idioti” che volevano dichiarare l’indipendenza da Kiev. “Non ho tradito la mia anima.è la mia anima,”, aveva garantito in un post su Facebook, con l’immagine della bandiera. Sabato, Saldo, 66 anni, è stato il primo a ricevere il passaporto russo, erogato secondo la procedura speciale varata da Vladimir Putin a maggio. “Questo è per me un momento davvero storico. Ho sempre pensato che fossimo un unico Paese e un unico popolo”, ...

