Ucraina: governatore Sumy, 'stamattina oltre 30 attacchi con lanciamine da territorio russo' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "stamattina abbiamo avuto oltre 30 attacchi con lanciamine provenienti dal territorio russo, che hanno colpito il villaggio di Esmansk". Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione di Sumy Dmytro Zhyvytskyy, secondo cui, "stando alle prime notizie, gli attacchi non avrebbero provocato vittime". Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "abbiamo avuto30conprovenienti dal, che hanno colpito il villaggio di Esmansk". Lo ha reso noto su Telegram ildella regione diDmytro Zhyvytskyy, secondo cui, "stando alle prime notizie, glinon avrebbero provocato vittime".

