**Ucraina: ex presidente Gazprom Bank Russia si arruola contro Putin (video)** (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu.(Adnkronos) - L'ex presidente di Gazprom Bank in Russia, Igor Volobuev, si è unito alla Legione della Libertà dalla Russia per combattere per la difesa dell'Ucraina e far "crollare il regime di Putin". Lo rivela il canale informativo Ukraine Now, che pubblica un video in cui l'ex manager, ritratto in divisa militare mentre si esercita a sparare col fucile insieme ad altri soldati, si volta e fa un appello ai "ragazzi della Russia", esortandoli a combattere "contro il regime di Putin". "Se odiate il regime di Putin e volete che la Russia diventi un Paese libero e democratico, unitevi a noi", dice Volobuev. Il video è visibile sul sito www.adnkronos.com.

