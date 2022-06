Ucraina: Casa Bianca, 'Putin ha trasformato il cibo in un'arma' (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato ieri alla Cnn che il presidente russo Vladimir Putin "ha assolutamente trasformato il cibo in un'arma" durante la sua invasione dell'Ucraina, aggiungendo che "l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e le nazioni partner stanno lavorando per superare un blocco delle esportazioni che sta causando una carenza alimentare globale, per portare quel grano sul mercato a cui appartiene". Il blocco delle esportazioni russe, ha detto ancora Kirby, "avrà un impatto globale. Probabilmente sentiremo alcune ripercussioni anche qui, motivo per cui stiamo lavorando così duramente per cercare di trovare percorsi alternativi per ottenere il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato ieri alla Cnn che il presidente russo Vladimir"ha assolutamenteilin un'" durante la sua invasione dell', aggiungendo che "l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e le nazioni partner stanno lavorando per superare un blocco delle esportazioni che sta causando una carenza alimentare globale, per portare quel grano sul mercato a cui appartiene". Il blocco delle esportazioni russe, ha detto ancora Kirby, "avrà un impatto globale. Probabilmente sentiremo alcune ripercussioni anche qui, motivo per cui stiamo lavorando così duramente per cercare di trovare percorsi alternativi per ottenere il ...

