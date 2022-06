Triathlon | l’Italia saluta la tappa di Leeds senza il grande risultato | ma con conferme importanti

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 giugno 2022) Va in archivio anche ladi(Inghilterra) per quanto riguarda le WorldChampionship Series 2022. Nella giornata di sabato sono andate in scena le prove individuali maschili e femminili, mentre ieri è toccato al team mixed relay. Ricordiamo che con questo appuntamento è ripresa la rincorsa ai titoli mondiali, che verranno assegnati ad Abu Dhabi a novembre, conteggiando anche le tappe disputate nel 2021 ad Amburgo ed Abu Dhabi. Nella gara maschile si può dire che Michele Sarzilla ci abbia provato eccome a stare con i migliori, ma il nostro alfiere si è dovuto accontentare della 14a posizione che, comunque, gli garantisce un discreto bottino in fatto di punti. La vittoria è andata al neozelandese Hyden Wilde, che ha preceduto il francese Leo Bergère ed il tedesco Lasse Luhrs. Gianluca Pozzatti, invece, ha chiuso in ...