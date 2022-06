Transizione ecologica - California a rischio black-out con l'aumento delle auto elettriche (Di lunedì 13 giugno 2022) La California è all'avanguardia nelle nuove tecnologie, ma ha da anni un problema che potrebbe perfino peggiorare con la crescente adozione della mobilità alla spina: le reti di distribuzione dell'energia elettrica continuano a essere obsolete e incapaci di sostenere l'aumento della domanda per la ricarica delle auto a batteria. L'allarme è stato lanciato da Ram Rajagopal, docente di ingegneria civile e ambientale presso la Stanford University e co-autore di uno studio sull'impatto della mobilità elettrica sulle reti energetiche. Avremo un numero considerevole di veicoli che si ricaricano a casa come tutti sognano, ma la rete di oggi potrebbe non essere in grado di supportarli, ha dichiarato Rajagopal a Yahoo Finance, commentando i dati forniti dalla California Independent System ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 giugno 2022) Laè all'avanguardia nelle nuove tecnologie, ma ha da anni un problema che potrebbe perfino peggiorare con la crescente adozione della mobilità alla spina: le reti di distribuzione dell'energia elettrica continuano a essere obsolete e incapaci di sostenere l'della domanda per la ricaricaa batteria. L'allarme è stato lanciato da Ram Rajagopal, docente di ingegneria civile e ambientale presso la Stanford University e co-re di uno studio sull'impatto della mobilità elettrica sulle reti energetiche. Avremo un numero considerevole di veicoli che si ricaricano a casa come tutti sognano, ma la rete di oggi potrebbe non essere in grado di supportarli, ha dichiarato Rajagopal a Yahoo Finance, commentando i dati forniti dallaIndependent System ...

