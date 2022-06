Transizione, Bergamo settima tra le province maggiori: punto a favore il secondo tram, punto debole le energie green - Il report (Di lunedì 13 giugno 2022) La classifica Nella fotografia del Censis la nostra provincia al 7° posto tra quelle con oltre 500mila abitanti e al 23° nel ranking generale. La Bergamasca, che registra il voto 78 complessivo, ha tradotto il concetto di Transizione ecologica in una serie di opere e provvedimenti, ma il lavoro non manca Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 giugno 2022) La classifica Nella fotografia del Censis la nostra provincia al 7° posto tra quelle con oltre 500mila abitanti e al 23° nel ranking generale. La Bergamasca, che registra il voto 78 complessivo, ha tradotto il concetto diecologica in una serie di opere e provvedimenti, ma il lavoro non manca

