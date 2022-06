Tragedia a Palermo: trovato morto nella sua macchina l’ex calciatore del Torino Omolade (Di lunedì 13 giugno 2022) Tragedia a Palermo dove, nello storico quartiere di Ballarò, dove all’interno di una Peugeot grigia è stato trovato il cadavere di un ragazzo: Akeem Oluwashegun Omolade, 39 anni, calciatore con un passato anche in Serie A con la maglia del Torino dove ha totalizzato cinque presenze, e in Serie B col Treviso con il quale è sceso in campo per tre volte. L’uomo è stato ritrovato privo di vita all’interno della vettura e a quanto si apprende negli scorsi giorni si era già sentito male più volte. Infatti proprio stamattina avrebbe dovuto recarsi al Policlinico per un controllo medico, ma avrebbe avuto un nuovo collasso in macchina che gli è stato fatale. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia. In questa ultima stagione Omolade ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022)dove, nello storico quartiere di Ballarò, dove all’interno di una Peugeot grigia è statoil cadavere di un ragazzo: Akeem Oluwashegun, 39 anni,con un passato anche in Serie A con la maglia deldove ha totalizzato cinque presenze, e in Serie B col Treviso con il quale è sceso in campo per tre volte. L’uomo è stato riprivo di vita all’interno della vettura e a quanto si apprende negli scorsi giorni si era già sentito male più volte. Infatti proprio stamattina avrebbe dovuto recarsi al Policlinico per un controllo medico, ma avrebbe avuto un nuovo collasso inche gli è stato fatale. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia. In questa ultima stagione...

