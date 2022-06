Torneo del Queen’s, Musetti s’infortuna e abbandona la competizione (Di lunedì 13 giugno 2022) Londra – Esordio amaro per Lorenzo Musetti al Torneo del Queen’s. Il tennista carrarese ha abbandonato il match con il kazako Alexander Bublik in avvio di secondo set a causa di un infortunio muscolare. Aveva perso il primo con il punteggio di 3-6. In un cambio di direzione, Musetti è scivolato sull’erba ed ha improvvisamente aperto il compasso delle gambe, cadendo. Si è rialzato con l’aiuto dell’avversario, ma dolorante alla coscia sinistra. Nonostante l’intervenuto il fisioterapista, l’azzurro ha quindi lasciato il campo. (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Londra – Esordio amaro per Lorenzoaldel. Il tennista carrarese hato il match con il kazako Alexander Bublik in avvio di secondo set a causa di un infortunio muscolare. Aveva perso il primo con il punteggio di 3-6. In un cambio di direzione,è scivolato sull’erba ed ha improvvisamente aperto il compasso delle gambe, cadendo. Si è rialzato con l’aiuto dell’avversario, ma dolorante alla coscia sinistra. Nonostante l’intervenuto il fisioterapista, l’azzurro ha quindi lasciato il campo. (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? ??-??-??-??-??-?? ?? Rientro nel circuito in grande stile dopo l'operazione alla mano: #Berrettini è il CAMPIONE del to… - fanpage : Matteo #Berrettini batte Murray in tre set e vince l'Atp 250 di Stoccarda. Tornato dopo un lungo infortunio, il ten… - framiriello : RT @Ceruzeko: Sto andando al torneo di calcetto e si muore dal caldo. ?? per augurarmi di vincere, segnare e confermare il primo posto del… - thevalse_ : RT @Ceruzeko: Sto andando al torneo di calcetto e si muore dal caldo. ?? per augurarmi di vincere, segnare e confermare il primo posto del… - JumpedGoldoni : RT @Ceruzeko: Sto andando al torneo di calcetto e si muore dal caldo. ?? per augurarmi di vincere, segnare e confermare il primo posto del… -