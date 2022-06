Torna a fine giugno la Nova Eroica di Buonconvento (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Torna la Nova Eroica versione 2022, che quest'anno ospita per la prima volta anche il Campionato italiano Fixed della Federciclismo, disciplina riservata alle bici da pista -un solo rapporto, duro, e nessun freno- ma utilizzate in strada. Però "in questo caso -dice all'Adnkronos il presidente di Eroica Italia, Franco Rossi- abbiamo inserito anche un tratto di strada bianca, circa 250 metri sui 1.200 del circuito". "Sabato 25 giugno e domenica 26 il paese di Buonconvento, la Val d'Arbia e la Val d'Orcia torneranno a costituire la scenografia di Nova Eroica, evento studiato per ogni tipo di ciclista purché appassionato, collezionista di belle emozioni a pedali e felicemente abbandonato ai valori che caratterizzano ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu. (Adnkronos) -laversione 2022, che quest'anno ospita per la prima volta anche il Campionato italiano Fixed della Federciclismo, disciplina riservata alle bici da pista -un solo rapporto, duro, e nessun freno- ma utilizzate in strada. Però "in questo caso -dice all'Adnkronos il presidente diItalia, Franco Rossi- abbiamo inserito anche un tratto di strada bianca, circa 250 metri sui 1.200 del circuito". "Sabato 25e domenica 26 il paese di, la Val d'Arbia e la Val d'Orcia torneranno a costituire la scenografia di, evento studiato per ogni tipo di ciclista purché appassionato, collezionista di belle emozioni a pedali e felicemente abbandonato ai valori che caratterizzano ...

