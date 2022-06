Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo 2022. Squadra maschile confermata, torna Rebagliati (Di lunedì 13 giugno 2022) Archiviati nella giornata di ieri a Monaco di Baviera i Campionati Europei, la Nazionale Italiana di Tiro con l’arco olimpico guarda già avanti e si prepara ad affrontare i prossimi obiettivi della stagione all’aperto per proseguire nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento al decisivo biennio di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. La FITArco nel frattempo ha già diramato l’elenco dei convocati per i Giochi del Mediterraneo 2022, in programma tra fine giugno e inizio luglio a Orano, in Algeria. Confermatissimo inevitabilmente in campo maschile il terzetto neo-campione d’Europa formato da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Una novità invece nella Squadra femminile, con Chiara ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Archiviati nella giornata di ieri a Monaco di Baviera i Campionati Europei, la Nazionale Italiana diconolimpico guarda già avanti e si prepara ad affrontare i prossimi obiettivi della stagione all’aperto per proseguire nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento al decisivo biennio di qualificazione a cinque cerchi verso idi Parigi 2024. La FITArco nel frattempo ha già diramato l’elenco deiper idel, in programma tra fine giugno e inizio luglio a Orano, in Algeria. Confermatissimo inevitabilmente in campoil terzetto neo-campione d’Europa formato da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. Una novità invece nellafemminile, con Chiara ...

