Tiro con l’arco | i convocati della Nazionale Italiana per i Giochi del Mediterraneo 2022

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo la conclusione dei Campionati Europei dicon, lapunta già ai prossimi obiettivi in avvicinamento al biennio di qualificazione a cinque cerchi verso idi Parigi 2024. Ecco infatti l’elenco deiper idel Mediterrano, in programma tra fine giugno e inizio luglio ad Orano, in Algeria,FITArco. Olimpico Maschile Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Federico Musolesi Olimpico Femminile Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati SportFace.

