This is Us 6 verso il gran finale con una riunione di famiglia che colpirà al cuore: anticipazioni 20 giugno (Di lunedì 13 giugno 2022) Un altro colpo al cuore per i fan di This is Us 6 è in arrivo sul primo binario con la messa in onda dei nuovi episodi, gli ultimi della stagione e della serie, su Sky. La prossima settimana l’appuntamento sarà con due episodi centrali di questo gran finale, un doppio momento in cui non mancheranno le lacrime, i ricordi e nuove rivelazioni che aiuteranno i fan a chiudere in bellezza questo viaggio durato ben sette anni. Il 20 giugno prossimo l’appuntamento con This is Us 6 è fissato con gli episodi dal titolo Miguel e riunione di famiglia in cui i Pearson si ritroveranno stretti intorno ad un personaggio che ha vissuto in sordina ma che ha saputo ritagliarsi uno spazio di tutto rilievo specie nella vita di Rebecca. Un ultimo viaggio per la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Un altro colpo alper i fan diis Us 6 è in arrivo sul primo binario con la messa in onda dei nuovi episodi, gli ultimi della stagione e della serie, su Sky. La prossima settimana l’appuntamento sarà con due episodi centrali di questo, un doppio momento in cui non mancheranno le lacrime, i ricordi e nuove rivelazioni che aiuteranno i fan a chiudere in bellezza questo viaggio durato ben sette anni. Il 20prossimo l’appuntamento conis Us 6 è fissato con gli episodi dal titolo Miguel ediin cui i Pearson si ritroveranno stretti intorno ad un personaggio che ha vissuto in sordina ma che ha saputo ritagliarsi uno spazio di tutto rilievo specie nella vita di Rebecca. Un ultimo viaggio per la ...

