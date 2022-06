“The Norcia Live Stones” per la rinascita della basilica di S.Benedetto (Di lunedì 13 giugno 2022) Norcia (PERUGIA) (ITALPRESS) – Pietra su pietra, Norcia cerca pian piano di tornare alla normalità. A quasi sei anni dal terribile terremoto che nell'ottobre del 2016 colpì il cuore della Valnerina c'è ancora molto lavoro da fare. E proprio per raccontare passo dopo passo la ricostruzione dell'edificio simbolo della città, la basilica di San Benedetto, è nato il progetto di comunicazione “The Norcia Live Stones” portato avanti da Eni, che dal 2021 è il principale sponsor del restauro dell'edificio di culto. Dopo aver contribuito alla catalogazione delle rovine assieme al Ministero della Cultura e con la Direzione Scientifica della Soprintendenza della regione Umbria, Eni ha deciso di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022)(PERUGIA) (ITALPRESS) – Pietra su pietra,cerca pian piano di tornare alla normalità. A quasi sei anni dal terribile terremoto che nell'ottobre del 2016 colpì il cuoreValnerina c'è ancora molto lavoro da fare. E proprio per raccontare passo dopo passo la ricostruzione dell'edificio simbolocittà, ladi San, è nato il progetto di comunicazione “The” portato avanti da Eni, che dal 2021 è il principale sponsor del restauro dell'edificio di culto. Dopo aver contribuito alla catalogazione delle rovine assieme al MinisteroCultura e con la Direzione ScientificaSoprintendenzaregione Umbria, Eni ha deciso di ...

ItaliaNotizie24 : “The Norcia Live Stones” per la rinascita della basilica di S.Benedetto - ItaliaNotizie24 : “The Norcia Live Stones” per la rinascita della basilica di S.Benedetto - ZerounoTv : “The Norcia Live Stones” per la rinascita della basilica di S.Benedetto - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash “The Norcia Live Stones” per la rinascita della basilica di S.Benedetto -… - messina_oggi : “The Norcia Live Stones” per la rinascita della basilica di S.BenedettoNORCIA (PERUGIA) (ITALPRESS) - Pietra su pie… -