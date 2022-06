The Handmaid’s Tale 5 esce a settembre, la trama e le prime foto che celebrano June e Serena (Di lunedì 13 giugno 2022) The Handmaid’s Tale 5 esce prima del previsto: già a fine estate, Elisabeth Moss torna nei panni dell’eroina della resistenza June Osborne nei nuovi episodi della serie distopica tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood. L’appuntamento con la première su Hulu è per il 14 settembre: molto probabilmente, quasi in contemporanea la nuova stagione sarà disponibile anche in Italia su TimVision, che distribuisce in esclusiva ogni nuovo capitolo (le prime quattro parti sono fruibili anche dal catalogo di Amazon prime Video). The Handmaid’s Tale 5 partirà con una première di due episodi e proseguirà poi con un rilascio settimanale: i restanti 8 episodi faranno la loro comparsa settimanalmente, come avvenuto per le stagioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Theprima del previsto: già a fine estate, Elisabeth Moss torna nei panni dell’eroina della resistenzaOsborne nei nuovi episodi della serie distopica tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood. L’appuntamento con la première su Hulu è per il 14: molto probabilmente, quasi in contemporanea la nuova stagione sarà disponibile anche in Italia su TimVision, che distribuisce in esclusiva ogni nuovo capitolo (lequattro parti sono fruibili anche dal catalogo di AmazonVideo). The5 partirà con una première di due episodi e proseguirà poi con un rilascio settimanale: i restanti 8 episodi faranno la loro comparsa settimanalmente, come avvenuto per le stagioni ...

The Handmaid's Tale: le prime foto e la data di uscita della stagione 5 Hulu ha annunciato la data di uscita della stagione 5 della serie The Handmaid's Tale, condividendone anche le prime foto ufficiali. I primi due episodi arriveranno sugli schermi americani il 14 settembre, seguiti poi dalla messa in onda di una puntata ogni ... The Handmaid's Tale 5: le prime foto e la data di uscita The Handmaid's Tale 5 ha ora le prime foto e una data di uscita sugli schermi americani: il 14 settembre con i primi due episodi. Le immagini ritraggono June e Serena, rimasta vedova dopo il ...