Tennis, Ranking WTA (13 giugno 2022): Iga Swiatek leader, sale Maria Sakkari. Camila Giorgi stabile prima italiana (Di lunedì 13 giugno 2022) La top ten del Ranking WTA vede una sola reale variazione di peso, quella con cui Aryna Sabalenka e Maria Sakkari si scambiano le posizioni (la bielorussa, che ha iniziato bene la stagione su erba, scalza la greca dal quinto posto). Per il resto c'è qualche cambiamento nei punti, ma poco di significativo. Balzi interessanti per le due vincitrici dei tornei della settimana appena trascorsa: la russa Ekaterina Alexandrova sale al 27° posto con il successo a 's-Hertogenbosch, mentre la brasiliana Beatriz Haddad Maia (campionessa sia in singolare che in doppio, come quest'anno era riuscito solo all'ormai ritirata Ashleigh Barty) scala fino alla posizione numero 32.

