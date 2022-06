Tennis, Andy Murray non parteciperà al Queen’s. Ripescato Denis Kudla, affronterà Sonego (Di lunedì 13 giugno 2022) Le condizioni fisiche con le quali Andy Murray aveva terminato la finale di ieri all’ATP di Stoccarda contro Matteo Berrettini (terminata con la vittoria del torneo da parte dell’azzurro) non promettevano nulla di buono, in vista inoltre del prossimo torneo in programma. O almeno, queste erano le intenzioni del britannico, vale a dire partecipare, dopo il torneo sull’erba tedesca, all’ATP Queen’s 2022. Nella giornata di domani Murray avrebbe dovuto fare il suo esordio affrontando l’azzurro Lorenzo Sonego, come previsto dal tabellone. Tuttavia, il problema fisico accusato nel match di ieri contro, appunto, Berrettini, gli impedisce di partecipare al torneo londinese. Come riportato da Stuart Fraser, il britannico ha riportato uno stiramento addominale che complica, naturalmente, i suoi piani. WTA ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Le condizioni fisiche con le qualiaveva terminato la finale di ieri all’ATP di Stoccarda contro Matteo Berrettini (terminata con la vittoria del torneo da parte dell’azzurro) non promettevano nulla di buono, in vista inoltre del prossimo torneo in programma. O almeno, queste erano le intenzioni del britannico, vale a dire partecipare, dopo il torneo sull’erba tedesca, all’ATP2022. Nella giornata di domaniavrebbe dovuto fare il suo esordio affrontando l’azzurro Lorenzo, come previsto dal tabellone. Tuttavia, il problema fisico accusato nel match di ieri contro, appunto, Berrettini, gli impedisce di partecipare al torneo londinese. Come riportato da Stuart Fraser, il britannico ha riportato uno stiramento addominale che complica, naturalmente, i suoi piani. WTA ...

