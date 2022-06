Tempi duri per il governo dopo il voto. M5S e Lega ko, tensione in aumento (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempi duri per il governo Draghi. L'esito del weekend elettorale, con il flop dei cinque referendum sulla Giustizia e soprattutto con i risultati delle Comunali, rischia seriamente di far aumentare la tensione nella maggioranza e a rendere sempre più complicata l'azione... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 giugno 2022)per ilDraghi. L'esito del weekend elettorale, con il flop dei cinque referendum sulla Giustizia e soprattutto con i risultati delle Comunali, rischia seriamente di far aumentare lanella maggioranza e a rendere sempre più complicata l'azione... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

BeccaiLeonardo : @IlTeRzOsEnSo1 Bene la cravatta stringe e fa divisa . Camminavi scalza i tuoi piedi ne hanno giovato eri riservata.… - HFidanken : @Lantidiplomatic Scommettiamo che gli U$A non chiederanno sanzioni? 'Muoia Giuda e tutti i filistei' ma non potrann… - Adriano07883742 : “Qualcosa di ben più temibile e grave he dall’autunno prossimo esploderà in tutta la sua emergenza”. L’intervento d… - VD63860583 : RT @G_Lapadula: I TEMPI DURI CREANO UOMINI FORTI! #mipiegomanonmispezzo - klaud_io : RT @CoGiafra: Purtroppo i voti che perderà la #Lega per colpa di #Salvini andranno alla #Meloni, anche quelli degli scontenti #5S andranno… -