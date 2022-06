(Di lunedì 13 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROSUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

SA61777658 : RT @Gazzetta_it: Tedino racconta Scamacca: 'Milan, vale la spesa. Ha qualcosa di Lewandowski' - mgpg07 : RT @Gazzetta_it: Tedino racconta Scamacca: 'Milan, vale la spesa. Ha qualcosa di Lewandowski' - Gazzetta_it : Tedino racconta Scamacca: 'Milan, vale la spesa. Ha qualcosa di Lewandowski' -

La Gazzetta dello Sport

Parola di, ex mister di Pordenone e Palermo, uno dei primi ad aver allenato la punta del Sassuolo nelle giovanili azzurre. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...La realtàtutta un'altra storia con i neroverdi ancorati in fondo alla classifica del ... Solo con l'avvento del tecnico di Corva (Bruno) sembra essere cambiato qualcosa ma sembrerebbe ... Milan, Tedino su Scamacca: 'Ha qualcosa di Lewandowski' L’ex c.t. delle giovanili azzurre: “E’ un investimento che vale la pena fare. E poi Pioli sa fare dei capolavori con i giovani” ...