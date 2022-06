(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era alla guida di una vettura che hato unae poi si èto,dagli operatoti sanitari ha cercato dirsi a piedi. E’ avvenuto in piazza Mercato a Napoli. Ma la scena è stata notata da una pattuglia del Commissariato Vicaria-Mercato, che hannoun uomo di 54 anni che ora deve rispondere di porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e per ricettazione. All’interno dell’auto hanno rinvenuto un coltello, diversi arnesi atti allo scasso e alcuni documenti risultati rubati L'articolo proviene da Anteprima24.it.

occhio_notizie : Dopo aver tamponato un’ambulanza, aveva fatto retromarcia e si era data alla fuga - anteprima24 : ** Tampona ambulanza e si allontana: inseguito e bloccato dalla polizia ** - cronachecampane : Napoli, tampona ambulanza e fugge: aveva arnesi da scasso #Ambulanza #Napoli - NapoliToday : #Cronaca Tampona l'ambulanza e scappa: inseguimento per le vie del centro - larampait : Paura in #PiazzaMercato: tampona un’#ambulanza e fugge -

NapoliToday

Gli agenti del Commissariato Vicaria - Mercato , durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonietta de Pace hanno notato un'auto che, dopo aver tamponato un', aveva fatto retromarcia e si era data alla fuga. Gli agenti ed i sanitari hanno inseguito l'autovettura fino in piazza Mercato dove il conducente, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, ...Sul posto è intervenuta un'dei Volontari dell'Anc Valle del Chiese da Roè Volciano. La Polizia Locale sta eseguendo gli opportuni rilievi del caso. Tampona l'ambulanza e scappa: inseguimento per le vie del centro All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto un coltello, diversi arnesi atti allo scasso e alcuni documenti risultati rubati ...Ieri mattina la Polizia nel transitare in via Antonietta de Pace ha notato un’auto che, dopo aver tamponato un’ambulanza, aveva fatto retromarcia e si era data alla fuga. Gli operatori ed i sanitari h ...