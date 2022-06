Tagli capelli ricci estate 2022: boccoli soft e riccioli in stile retrò (Di lunedì 13 giugno 2022) I Tagli di capelli ricci dell’estate 2022 guardano al passato per scrivere il futuro. Dagli anni ’70 al Rinascimento, boccoli e riccioli tornano a essere i protagonisti delle tendenze, rivelando tutta la loro voglia di libertà. E persino un pizzico di ribellione. Perché i capelli ricci sono fatti per essere portati sciolti sulle spalle, strutturati e sapientemente disciplinati dai prodotti. Lo conferma anche Sergio Carlucci, Co-Founder di Toni&gGuy Italia: per l’estate, i ricci avranno volumi contenuti. «Stiamo parlando di capelli ricci ben tenuti e gestiti con i prodotti. Conditioner leave-in e oli, di base molto idratanti, che possano favorire un ... Leggi su amica (Di lunedì 13 giugno 2022) Ididell’guardano al passato per scrivere il futuro. Dagli anni ’70 al Rinascimento,oli tornano a essere i protagonisti delle tendenze, rivelando tutta la loro voglia di libertà. E persino un pizzico di ribellione. Perché isono fatti per essere portati sciolti sulle spalle, strutturati e sapientemente disciplinati dai prodotti. Lo conferma anche Sergio Carlucci, Co-Founder di Toni&gGuy Italia: per l’, iavranno volumi contenuti. «Stiamo parlando diben tenuti e gestiti con i prodotti. Conditioner leave-in e oli, di base molto idratanti, che possano favorire un ...

