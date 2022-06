Sulla Giustizia Salvini fa peggio di Renzi: dopo il flop sul referendum la leadership del Capitano traballa pure nella Lega (Di lunedì 13 giugno 2022) Stai a vedere che Matteo Salvini è riuscito a fare peggio di Matteo Renzi. Strano destino il loro che oltre a condividere il nome di battesimo – e sempre più spesso anche scelte politiche –, da ieri hanno in comune pure la débâcle al referendum. L’ex premier nel 2016 era all’apice della sua carriera politica, personalizzando la consultazione popolare per confermare la sua riforma costituzionale, andò incontro a una rovinosa sconfitta per la quale arrivò ad annunciare di volersi ritirare a vita privata, cosa che non si è mai concretizzata, e dopo a dimettersi da presidente del Consiglio. All’apparenza è meno drammatica la situazione del leader della Lega che, semmai dovesse cospargersi il capo di cenere per il flop totale dei cinque quesiti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 giugno 2022) Stai a vedere che Matteoè riuscito a faredi Matteo. Strano destino il loro che oltre a condividere il nome di battesimo – e sempre più spesso anche scelte politiche –, da ieri hanno in comunela débâcle al. L’ex premier nel 2016 era all’apice della sua carriera politica, personalizzando la consultazione popolare per confermare la sua riforma costituzionale, andò incontro a una rovinosa sconfitta per la quale arrivò ad annunciare di volersi ritirare a vita privata, cosa che non si è mai concretizzata, ea dimettersi da presidente del Consiglio. All’apparenza è meno drammatica la situazione del leader dellache, semmai dovesse cospargersi il capo di cenere per iltotale dei cinque quesiti ...

