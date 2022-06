Suicidio assistito per Fabio, inizia sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) inizia oggi la sedazione profonda per Fabio Ridolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), che aveva ottenuto l’assenso del Comitato Etico Regione Marche al Suicidio medicalmente assistito per poi fermarsi sulla mancata indicazione del farmaco.Fabio, che è inchiodato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi e può comunicare solo con un puntatore oculare, ha scelto la sedazione.Ieri era il paese si è riunito in piazza per una veglia: “vogliamo salutarlo e fargli capire che tutta Fermignano è con lui e con la sua famiglia” ha detto il sindaco Emanuele Feduzi. “Fabio avrà quello che voleva” il commento del fratello Andrea. “Non siate tristi, per lui sarà una liberazione” ha aggiunto Andrea tra gli applausi commossi della ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 13 giugno 2022)oggi laperRidolfi, il 46enne di Fermignano (Pesaro Urbino), che aveva ottenuto l’assenso del Comitato Etico Regione Marche almedicalmenteper poi fermarsi sulla mancata indicazione del farmaco., che è inchiodato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi e può comunicare solo con un puntatore oculare, ha scelto la.Ieri era il paese si è riunito in piazza per una veglia: “vogliamo salutarlo e fargli capire che tutta Fermignano è con lui e con la sua famiglia” ha detto il sindaco Emanuele Feduzi. “avrà quello che voleva” il commento del fratello Andrea. “Non siate tristi, per lui sarà una liberazione” ha aggiunto Andrea tra gli applausi commossi della ...

