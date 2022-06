Suicidio assistito, Fabio Ridolfi ha iniziato la sedazione profonda (Di lunedì 13 giugno 2022) Fabio Ridolfi, paralizzato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, ha iniziato il processo di sedazione profonda. Il 46enne di Fermignano aveva ottenuto l'assenso del Comitato Etico Regione ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022), paralizzato a letto da 18 anni a causa di una tetraparesi, hail processo di. Il 46enne di Fermignano aveva ottenuto l'assenso del Comitato Etico Regione ...

