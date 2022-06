Suicidio assistito: è morto Fabio Ridolfi, era "inchiodato" al letto da 18 anni (Di lunedì 13 giugno 2022) La famiglia Ridolfi «comunica la morte di Fabio , il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio aveva avviato... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 giugno 2022) La famiglia«comunica la morte di, il 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino), che ha scelto la revoca del consenso alla nutrizione e alla idratazione artificiali. Nel pomeriggio aveva avviato...

