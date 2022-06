Sui referendum ha prevalso il distacco di un popolo stanco e sfiduciato (Di lunedì 13 giugno 2022) C'è una regola basilare della democrazia secondo cui il fallimento elettorale di un partito non è mai da attribuire agli elettori, ma solo al gruppo dirigente di quella forza politica che non è riuscito a veicolare un messaggio appropriato e a mettersi in sintonia con le istanze sociali. Ma se questo ragionamento vale per le elezioni, politiche o amministrative che siano, per il referendum il discorso è invece radicalmente diverso. Andando alle radici della Repubblica, è uno strumento che i padri costituenti vollero maneggiare con cura, ponendogli dei limiti precisi non solo per ribadire il primato della democrazia parlamentare, ma anche perché temevano un ritorno surrettizio delle vecchie derive autoritarie sotto forma di plebisciti popolari. Questo non toglie che si tratti di uno straordinario strumento di partecipazione che nel ventennio '70-'90 riuscì a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) C'è una regola basilare della democrazia secondo cui il fallimento elettorale di un partito non è mai da attribuire agli elettori, ma solo al gruppo dirigente di quella forza politica che non è riuscito a veicolare un messaggio appropriato e a mettersi in sintonia con le istanze sociali. Ma se questo ragionamento vale per le elezioni, politiche o amministrative che siano, per ilil discorso è invece radicalmente diverso. Andando alle radici della Repubblica, è uno strumento che i padri costituenti vollero maneggiare con cura, ponendogli dei limiti precisi non solo per ribadire il primato della democrazia parlamentare, ma anche perché temevano un ritorno surrettizio delle vecchie derive autoritarie sotto forma di plebisciti popolari. Questo non toglie che si tratti di uno straordinario strumento di partecipazione che nel ventennio '70-'90 riuscì a ...

