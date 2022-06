Successo e forti emozioni alla presentazione del libro “Marcianisano Doc” di Tartaglione (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMarcianise (Ce) – Una serata di grande convivialità ma anche di forti emozioni, quella di sabato scorso. L’occasione era quella della presentazione dell’ultimo libri di Alessandro Tartaglione, “Marcianisano Doc” (Wood & Stein Editore) che si è tenuta nel pomeriggio dell’11 giungo presso il “Centro Ave Maria” di Marcianise (Caserta), in via San Giovanni Bosco. Un pubblico molto attento e nutrito ha affollato l’ampio cortile del palazzo dell’oratorio dell’Annunziata. Insieme all’autore sono intervenuti Luciano Restivo (che ha curato la prefazione al libro); Antonio Benforte (giornalista e scrittore); Maria Luigia Iodice (consigliere regionale). Ha moderato ottimamente la serata la giornalista Flavia Trombetta. Agli interventi dei relatori si sono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMarcianise (Ce) – Una serata di grande convivialità ma anche di, quella di sabato scorso. L’occasione era quella delladell’ultimo libri di Alessandro, “Doc” (Wood & Stein Editore) che si è tenuta nel pomeriggio dell’11 giungo presso il “Centro Ave Maria” di Marcianise (Caserta), in via San Giovanni Bosco. Un pubblico molto attento e nutrito ha affollato l’ampio cortile del palazzo dell’oratorio dell’Annunziata. Insieme all’autore sono intervenuti Luciano Restivo (che ha curato la prefazione al); Antonio Benforte (giornalista e scrittore); Maria Luigia Iodice (consigliere regionale). Ha moderato ottimamente la serata la giornalista Flavia Trombetta. Agli interventi dei relatori si sono ...

