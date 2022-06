Stretta della Fed e timori di recessione nel 2022, Wall Street è entrata nella fase del “mercato orso”: ecco cosa vuol dire (Di lunedì 13 giugno 2022) L‘inflazione ai massimi da 40 anni, la Fed che prepara per mercoledì il suo terzo rialzo dei tassi consecutivo di almeno 50 punti base, la guerra in Ucraina e il rallentamento dell’economia cinese. La festa è finita: con alta probabilità gli Usa il prossimo anno entreranno in recessione e gli investitori ne traggono le conseguenze. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono sono volati al 3,29%, ai massimi dal 2011. Wall Street ha aperto la settimana con altre perdite e anche lo S&P 500 – dopo il Nadsaq – è sceso a un livello da “mercato orso” (bear market), cioè ribassista: ha registrato un calo di oltre il 20% dal picco precedente registrato il 3 gennaio. Il Dow Jones Industrial Average è sotto di oltre il 16% rispetto al picco più recente. Non siamo più alla correzione fisiologica, ma in una nuova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) L‘inflazione ai massimi da 40 anni, la Fed che prepara per mercoledì il suo terzo rialzo dei tassi consecutivo di almeno 50 punti base, la guerra in Ucraina e il rallentamento dell’economia cinese. La festa è finita: con alta probabilità gli Usa il prossimo anno entreranno ine gli investitori ne traggono le conseguenze. I rendimenti dei Treasury a 10 anni sono sono volati al 3,29%, ai massimi dal 2011.ha aperto la settimana con altre perdite e anche lo S&P 500 – dopo il Nadsaq – è sceso a un livello da “” (bear market), cioè ribassista: ha registrato un calo di oltre il 20% dal picco precedente registrato il 3 gennaio. Il Dow Jones Industrial Average è sotto di oltre il 16% rispetto al picco più recente. Non siamo più alla correzione fisiologica, ma in una nuova ...

