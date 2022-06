Speriamo che il M5s sia sparito | Travaglio fuori controllo | Conte affonda e rosicata da record

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Ritorna Lilli Gruber, non in studio ma in collegamento da casa, eccola di nuovo al timone di Otto e Mezzo, su La7, dopo la lunga assenza dovuta al coronavirus: in seguito un contatto con un positivo era risultata positiva e sintomatica. Ora, ha spiegato aprendo la puntata di oggi, lunedì 13 giugno, risulta tutt'ora positiva ma non più sintomatica, dunque in grado di dirigere la trasmissione, seppur dal suo salotto. Al centro della puntata, ovviamente, il voto alle amministrative e il referendum giustizia, evaporato con un'affluenza di poco superiore al 20 per cento. I temi prevalenti sono quelli sulla bocca di tutti: l'avanzata di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, la flessione della Lega, la tenuta del Pd e la totale "autodistruzione" del M5s di Giuseppe, letteralmenteper quanto ancora prima forza in Parlamento. Tra gli ...