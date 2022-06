Spareggio Mondiali 2022: il sogno del Perù finisce ai calci di rigore, l’Australia vola in Qatar (Di lunedì 13 giugno 2022) finisce ai rigori il sogno Mondiale del Perù. Nello Spareggio decisivo contro l’Australia, non bastano né 90? né 120? minuti per trovare la rete, in un match tutto sommato molto equilibrato e corretto. 0-0 dopo più di due ore di gioco e si va quindi dal dischetto. Si inizia subito con l’errore di Boyle per l’Australia, con il Perù che rimane avanti fino all’errore, al terzo tiro, di Luis Advincula. Si prosegue col pareggio e si finisce sul 4-4, per poi andare ad oltranza. Dal dischetto per l’Australia si presenta Mabil, che non sbaglia. Chi sbaglia è invece Alex Valera, che non trova la rete. 5-4 finale, ed Australia che si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022)ai rigori ilMondiale del. Nellodecisivo contro, non bastano né 90? né 120? minuti per trovare la rete, in un match tutto sommato molto equilibrato e corretto. 0-0 dopo più di due ore di gioco e si va quindi dal dischetto. Si inizia subito con l’errore di Boyle per, con ilche rimane avanti fino all’errore, al terzo tiro, di Luis Advincula. Si prosegue col pareggio e sisul 4-4, per poi andare ad oltranza. Dal dischetto persi presenta Mabil, che non sbaglia. Chi sbaglia è invece Alex Valera, che non trova la rete. 5-4 finale, ed Australia che si qualifica aidi. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : +++l'#Australia vince lo spareggio con il #Perù ai calci di rigore in una sfida drammatica e vola ai #Mondiali di… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA QATAR 2022 SPAREGGIO, L'AUSTRALIA SI QUALIFICA PER I MONDIALI Battuto il Perù ai calci di rigore #SkySport #Qatar20… - GIUSPEDU : RT @SkySport: ULTIM'ORA QATAR 2022 SPAREGGIO, L'AUSTRALIA SI QUALIFICA PER I MONDIALI Battuto il Perù ai calci di rigore #SkySport #Qatar20… - sportface2016 : Spareggio #Mondiali2022: il sogno del #Perù finisce ai calci di rigore, l’#Australia vola in #Qatar - SkySport : ULTIM'ORA QATAR 2022 SPAREGGIO, L'AUSTRALIA SI QUALIFICA PER I MONDIALI Battuto il Perù ai calci di rigore… -