Spalmare la Crema solare ai bimbi | un trucchetto che renderà tutto semplice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sono iniziate le giornate di sole e di caldo intenso. Per qualcuno sono anche già iniziate le vacanze, magari in riva in spiaggia o a bordo piscina. Ma occhio al sole che può portare delle conseguenze tutt’altro che positive se preso male. A maggior ragione per i bambini, lain questa stagione estiva è davvero fondamentale. Iperò spesso non sono così propensi a farsilasulle spalle, sul viso…mente perché appena arrivati in spiaggia non vedono l’ora di andare a giocare in acqua o sulla sabbia. C’è però unche vogliamo suggerirvi e che in questo caso (e non solo) può solo aiutarvi e piacervi. Ed è bene comunque ricordare che lava spalmata prima dell’esposizione al ...