Sottosegretario alla Salute, Costa: 'Esami di Maturità senza mascherine' (Di lunedì 13 giugno 2022) ... prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio ... Cronaca In Primo Piano Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: si attende la pubblicazione in Gazzetta per l'... Leggi su 104news (Di lunedì 13 giugno 2022) ... prenotovaccino.regione.liguria.it, numero verde 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio ... Cronaca In Primo Piano Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: si attende la pubblicazione in Gazzetta per l'...

Pubblicità

ale_dibattista : Ieri sera ho avuto uno scontro durissimo con Sallusti, Minzolini ed il sottosegretario alla Presidenza del Consigli… - borghi_claudio : @valy_s @Crpzo Non è vero. Abbiamo insistito in tutti i modi con il sottosegretario alla scuola ma abbiamo trovato… - zevunderskin : RT @AlessandraOdri: Il 15 giugno terminerà l'obbligo di portare la #mascherina e la scienza ci dirà se servirà ancora in alcuni luoghi. Per… - ShardanFreeMan : RT @AlessandraOdri: Il 15 giugno terminerà l'obbligo di portare la #mascherina e la scienza ci dirà se servirà ancora in alcuni luoghi. Per… - arcoberici : RT @AlessandraOdri: Il 15 giugno terminerà l'obbligo di portare la #mascherina e la scienza ci dirà se servirà ancora in alcuni luoghi. Per… -