“Sorella economia – Il profilo sociale dell’enciclica Fratelli Tutti” | partecipa Rosato

ROMA – Martedì 14 giugno si svolgerà a Roma la conferenza del cardinale Mauro Gambetti, "Sorella economia – Il profilo sociale dell'enciclica Fratelli Tutti". Parteciperanno i vicepresidenti della Camera, Ettore Rosato (foto) ed Andrea Mandelli. L'iniziativa è promossa dall'Ente nazionale per il Microcredito. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 17, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto.

