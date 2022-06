Sono stati trovati alcuni oggetti personali del giornalista scomparso in Brasile (Di lunedì 13 giugno 2022) Di Dom Phillips e Bruno Pereira, l'attivista brasiliano che viaggiava con lui, non si hanno più notizie dal 5 giugno Leggi su ilpost (Di lunedì 13 giugno 2022) Di Dom Phillips e Bruno Pereira, l'attivista brasiliano che viaggiava con lui, non si hanno più notizie dal 5 giugno

Pubblicità

ilpost : Quelli sulla giustizia sono stati i #referendum meno partecipati della storia repubblicana: ha votato il 20,8 per c… - Agenzia_Ansa : Caos ai seggi a Palermo per le troppe rinunce dei presidenti. Solo nella tarda mattinata sono stati insediati tutti… - gippu1 : Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Bu… - Corry08101961 : RT @AleksL74: dai colori della bandiera Ucraina, allora sei pacifista; gli oligarchi russi sono cattivi, gli oligarchi ucraini sono buoni;… - pietro30199674 : RT @ChiodiDonatella: Comunque quelli che dicono che il 'popolo #ucraino sta combattendo anche per la nostra #libertà' non sono stati capaci… -