Sono state rivelate le sbalorditive richieste salariali di Sadio Mane per rimanere al Liverpool (Di lunedì 13 giugno 2022) 2022-06-13 20:50:35 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Lunedì è stata fornita una panoramica delle richieste finanziarie stabilite da Sadio Mane nel suo ultimo round di trattative contrattuali con il Liverpool. Il nazionale senegalese Mane, ovviamente, ha visto il suo nome essere al centro dei titoli dei giornali nelle ultime due settiMane. Ciò arriva con il 30enne, fresco di rottura, che soffre di crepacuore sia in Premier League che in Champions League, ampiamente riportato per aver fatto conoscere le sue intenzioni di cercare nuovi pascoli in estate a coloro che Sono in una posizione di potere sulla metà rossa del Merseyside. I campioni di Germania del Bayern Monaco, nel frattempo, Sono i ...

