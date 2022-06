Sono le storie minori quelle che dicono tutto di noi, spiega Gábor T. Szántó (Di lunedì 13 giugno 2022) Cosa succede dopo. È con queste tre parole che si potrebbe riassumere “1945 e altre storie” (edizioni Anfora), raccolta di racconti dello scrittore ungherese Gábor T. Szántó, uno dei maggiori rappresentanti del panorama letterario del suo Paese, con cui esplora gli effetti dei grandi eventi sulle persone comuni: «non gli eroi, e nemmeno i soldati», spiega a Linkiesta, ma tutti quelli che Sono stati presi nel mezzo dalla Storia, uscendone sia vittime che carnefici, sia colpevoli che innocenti. Sono allora gli ebrei che, dopo l’Olocausto, tornano nel villaggio d’origine con un carico misterioso montato sul carro (è il primo racconto, da cui è stato tratto un film del regista ungherese Ferenc Török), ma anche i loro concittadini, spaventati di dover restituire spazi e cose di cui si erano ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 giugno 2022) Cosa succede dopo. È con queste tre parole che si potrebbe riassumere “1945 e altre” (edizioni Anfora), raccolta di racconti dello scrittore unghereseT., uno dei maggiori rappresentanti del panorama letterario del suo Paese, con cui esplora gli effetti dei grandi eventi sulle persone comuni: «non gli eroi, e nemmeno i soldati»,a Linkiesta, ma tutti quelli chestati presi nel mezzo dalla Storia, uscendone sia vittime che carnefici, sia colpevoli che innocenti.allora gli ebrei che, dopo l’Olocausto, tornano nel villaggio d’origine con un carico misterioso montato sul carro (è il primo racconto, da cui è stato tratto un film del regista ungherese Ferenc Török), ma anche i loro concittadini, spaventati di dover restituire spazi e cose di cui si erano ...

