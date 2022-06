Sondaggio Swg | l’82% degli italiani per le vacanze sceglierà l’Italia

(Di lunedì 13 giugno 2022)per le, ildi Swg Forse è questo il simbolo più vero dell’uscita dal tunnel dell’emergenza Covid, il ritorno delle. Quest’anno, ancora più delle scorse estati glisembrano intenzionati a muoversi più liberamente, ma a trattenerli più del virus è il carovita. Secondo i sondaggi di Swg 26 milioni di persone tra i 18 e i 74 anni faranno un pernottamento fuori casa. La maggioranza, 15 milioni, andrà al mare, mentre meno della metà, 7 milioni, in montagna. In 6,4 milioni, poi, andrà in città storiche o località d’arte piccole e grandi. Gliper lenon tradiranno il proprio Paese. ...

E' quanto emerge in un sondaggio condotto oggi da Swg con rilevazione CATI - CAMI - CAWI su un campione rappresentativo di 3000 elettori residenti sul territorio italiano